Elazığ depreminde yeni görüntüler! Binanın yıkılma anı MOBESE kameralarında

Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntının ne kadar şiddetli bir boyutta olduğunu gözler önüne seren kayıtlarda, bir binanın yıkılma anıda görünüyor.

Köfteciler Sokak'ta bulunan esnaftan alışveriş yapan ve yemek yiyen vatandaşların deprem anında hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülürken, Mustafa Paşa Mahallesi'nden elde edilen MOBESE görüntülerinde yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı görünüyor.

Binanın yıkılış anında etrafa saçılan toz ve dumanların korkutucu boyutta olduğu görüntülerin ardından Otogar ve Hamza Yanılmaz Köprülü kavşaklarına ilişkin kayıtlarda ise yayaların sarsıntı anında hızla etrafa kaçmaya çalıştığı, bazı sürücülerin ise panik olduğu gözlemleniyor.