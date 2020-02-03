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Elazığ depremindeki belirsiz ışıkla ilgili açıklama

Elazığ depreminde oluşan belirsiz ışıkla ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan depremde oluşan ışıklar vatandaşlarda büyük merak uyandırmıştı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:03
Elazığ depremindeki belirsiz ışıkla ilgili açıklama

Geçtiğimiz hafta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde pek çok vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin gerçekleştiği esnadan güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü ise görenleri hayrete düşürmüştü. Deprem sırasında görülen büyük ve belirsiz ışık herkesi meraklandırmıştı.

Elazığ depreminde ortaya çıkan esrarengiz ışıkla ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sivrice ilçesindeki depremde oluşan ışıkla ilgili olarak  "Bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır" ifadelerini kullandı.

Hemen her depremde bu tür olayların yaşanabileceğini söyleyen Sözbilir, bu ve benzer olaylarla ilgili pek çok araştırmanın yapıldığını söyledi. Daha önceleri bu ışıkların deprem sırasında sızan gazların yanmasıyla oluştuğunu belirten Sözbilir, “en son yapılan çalışmalarda ise farklı bir şey söylediler ve herkes bunun doğru olduğu noktasında hemfikir oldu" dedi.

Son Güncelleme: 03.02.2020 12:10
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