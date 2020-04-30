Elazığ'ın Sivrice ilçesi 4.2 şiddetinde sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivirce ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak kaydedilen deprem saat 11.45’te meydana geldi.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen deprem, Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken, Diyarbakır’ın Ergani ve Çüngüş, Malatya’nın Doğanyol ve Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Tunceli’de depremi hisseden bölgeler oldu. Kısa süren deprem halk tarafından paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

