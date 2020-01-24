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Elazığ'nın Sivrice ilçesi çok şiddetli sallandı! Deprem 6.8 olarak ölçüldü

AFAD Başkanlığı, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem sarsıntısı kaydetti. Türkiye'nin birçok şehrinde hissedilen deprem Kuzey Irak'ta da hissedildi. Saat 20.55'teki 6.8 şiddetindeki depremin ardından 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. 

24 Ocak 2020 Cuma 21:26
Elazığ'nın Sivrice ilçesi çok şiddetli sallandı! Deprem 6.8 olarak ölçüldü

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük sarsıntıyla gelen deprem başta Doğu Anadolu'da bulunan bir çok şehirde hissedilirken etkisini Kuzey Irak'da da gösterdi.

Merkez üssü Elazığ'ın Svrive ilçesi olduğu belirlenen deprem yerin 10 km altında meydana gedli. Sarsıntının şiddeti Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay başta olmak üzere bir çok ilde yaşayan vatandaşlarda hissetti.

İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullanırken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise yaşanılan deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesi olduğunu ve yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini kaydederken  saat 20.55'teki 6.8 şiddetindeki depremin ardından 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. 
 

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