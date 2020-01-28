Elazığ ve Malatya'ya Nusret'ten de yardım eli gecikmedi!

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde meydana gelen yıkımın ardından bölgede evsiz kalan ve yaralanan vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Türkiye'nin büyük isimleri de Elazığ'a maddi destekler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ünlü restoran işletmecilerinden Nusret Gökçe'den de bölgeye maddi destek sözü geldi.

Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamayla gündeme gelirken, Türkiye'deki tüm Nusret restoranlarının gelirlerini Elazığ ve Malatya'ya aktaracağını ifade etti. Açıklama sonrasında Elazığ'a toplamda 1 milyon 22 bin TL tutarında bağış yapacağını açıklayan Nusret'in paylaşımında kendisine ait bir çocukluk fotoğrafının da yer aldığı göze çarptı.