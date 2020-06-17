Elazığ'da baba dehşeti! Önce kızını vurdu sonra intihar etmeye kalkıştı

Ne oldu?

Elazığ’da Mikail Konukoğlu, 20 yaşındaki kızı Merve’yi silahla vurdurarak öldürdü ve intihar etmeye çalıştı. Genç kız, ailesiyle birlikte yaşadığı Diyarbakır’dan sınav için gelerek Elazığ’da ağabeyinin evinde babası tarafından silahla vuruldu. Genç kız vücuduna isabet eden kursun nedeniyle hayatını kaybederken, olay sonrasında kendini vuran babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baba ile kız arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma esnasında Mikail Konukoğlu, yanındaki tabancayla kızına 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mikail Konukoğlu akabinde kendini vurdu.