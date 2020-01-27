Elazığ'da deprem sonrası acı haberler geliyor: Ölü sayısı 38 olarak bildirildi.

24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 27 Ocak Pazartesi'ne kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Deprem sonrasında hastanelere başvuran yaralı sayısının ise 1607 olduğu ifade edildi. Depremden etkilenen yapıların olduğu alanlarda AFAD, kurtarma ekipleri ve sağlık birimlerinin çalışmaları sürüyor.
AFAD, deprem sonrasında uyarılarda bulunarak vatandaşlara hasar görmüş binalara girmemeleri için ikaz verdi.
Son Güncelleme: 27.01.2020 00:55