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Elektirik akımına kapılaran 3 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi isimli bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

26 Nisan 2020 Pazar 19:32
Elektirik akımına kapılaran 3 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin 3 yaşındaki çocukları Mehmet Elbkeyyi, tarımsal sulama yapılan arazide elektrik teline temas etti.

Arazi içerisinde tele temas ettikten sonra elektirik akımına kapılan minik bebek ağır yaralandı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Elbkeyyi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını bitirdi. Küçük çocuğun cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaViranşehirElektirik Akımı
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