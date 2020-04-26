Elektirik akımına kapılaran 3 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

Şanlıurfa'nınilçesine bağlı Elgün mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin 3 yaşındaki çocukları Mehmet Elbkeyyi, tarımsal sulama yapılan arazide elektrik teline temas etti.

Arazi içerisinde tele temas ettikten sonra elektirik akımına kapılan minik bebek ağır yaralandı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Elbkeyyi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını bitirdi. Küçük çocuğun cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.