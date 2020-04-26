Arazi içerisinde tele temas ettikten sonra elektirik akımına kapılan minik bebek ağır yaralandı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Elbkeyyi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını bitirdi. Küçük çocuğun cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Elektirik akımına kapılaran 3 yaşındaki çocuğun acı ölümü!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi isimli bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
26 Nisan 2020 Pazar 19:32