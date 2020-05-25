Elektrik direğine takılan uçurtma sonu oldu

Manisa Alaşehir'de Üzeyir Çelik isimli vatandaş çocukların uçurtmasını takılan elektrik direğinden çıkarmak için direğe tırmandığı esnada elektrik akıma kapılarak 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Elektrik direğine takılan uçurtma sonu oldu
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Üzücü olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi.

Üzeyir Çelik isimli vatandaş arkadaşı M.E'nin ziyarete gitti.Ziyaret sırasında arkadaşının çocuklarının birinin uçurtması uçurtuğu sırada elektrik direğine takıldığı gördü.

Talihsiz adam uçurtmayı direkten çıkartmak için elektrik direğine tırmandı.

Dikkatsizliği sonucu uçurtmayı takıldığı yerden çıkarmak isteyen Çelik, bir anda elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 01:17

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