Elektrik direğine takılan uçurtma sonu oldu

Üzücü olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi.
Üzeyir Çelik isimli vatandaş arkadaşı M.E'nin ziyarete gitti.Ziyaret sırasında arkadaşının çocuklarının birinin uçurtması uçurtuğu sırada elektrik direğine takıldığı gördü.
Talihsiz adam uçurtmayı direkten çıkartmak için elektrik direğine tırmandı.
HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 01:17