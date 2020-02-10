Eleştirilerin hedefi olmuştu! İBB'de Yeşim Meltem Şişli istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB tarafından 27 Ocak tarihinde çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadının çıkarılmasından sonra haklarında açıklamalarda bulunmuştu. İSMEK eski bölge sorumlusu 14 kadın ise kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Meltem Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan kendisine soruşturma başlatmış Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da söz konusu iddilar üzerine Şişli'nin ifadesine başvurmak için İBB'ye 5 müfettiş göndermişti.
İSMEK yöneticisi kadın çalışanlara hakaret ettiği yolunda öne sürülen iddialarla gündeme gelen Şişli'nin hakkında başlatılan soruşturmanın selameti açısından istifa kararı aldığı öğrenildi. İstfasını İBB Balkanı Ekrem İmamoğlu'ba sunan Şişli'nin istifası kabul edilerek görevine son verildi.