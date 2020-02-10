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Eleştirilerin hedefi olmuştu! İBB'de Yeşim Meltem Şişli istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden ayrılarak istifa ettiğini açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun istifasını kabul ettiği Şişli'nin başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülerek hakkında suç duyurusu başlatılmıştı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 18:06
Eleştirilerin hedefi olmuştu! İBB'de Yeşim Meltem Şişli istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB tarafından 27 Ocak tarihinde çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadının çıkarılmasından sonra haklarında açıklamalarda bulunmuştu. İSMEK eski bölge sorumlusu 14 kadın ise kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunan İSMEK çalışnalrı verdikleri ifadelerinde Şişli'nin "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." dediğini belirtmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Meltem Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan kendisine soruşturma başlatmış Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da söz konusu iddilar üzerine Şişli'nin ifadesine başvurmak için İBB'ye 5 müfettiş göndermişti.

İSMEK yöneticisi kadın çalışanlara hakaret ettiği yolunda öne sürülen iddialarla gündeme gelen Şişli'nin hakkında başlatılan soruşturmanın selameti açısından istifa kararı aldığı öğrenildi. İstfasını İBB Balkanı Ekrem İmamoğlu'ba sunan Şişli'nin istifası kabul edilerek görevine son verildi.

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IbbİstifaYeşim Meltem Şişliİsmek
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