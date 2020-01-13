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Eleştirmenleri zorlayacak 92. Oscar adayları açıklandı! Oscar'a layık görülen isim ve filmler

10 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan 92. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. Los Angeles’ta düzenlenecek törende ödül için yarışacak filmler arasında Joker ve Irishman damga vurdu.

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:07
Eleştirmenleri zorlayacak 92. Oscar adayları açıklandı! Oscar'a layık görülen isim ve filmler

Bu yıl 92. dzüenlebecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) aday listeleri açıklandı. 10 Şubat tarihinde Los Angeles’ta düzenlenecek olan ödül töreninde büyük ödülelr sahiplerini bulacak. Törende en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategori bulunuyor.

Oscar'a aday olarak gösterilen filmlerden bir olan 'The Irishman' listeye damga vururken bir diğer iddialı film olan ve seyirci rekoru kıran 'Joker'oldu.

'Baba'ların buluştuğu The Irishman, küresel çapta oldukça ses getirirken filmin yönetmenliğini  Martin Scorsese üstlenmişti. Aktörler ise Robert De Niro, Joe Pesci ve Al Pacino'ydu. Özellikle Al Pacino'nun performansı Oscar'da ses getireceeği ve bir çok adaylık kazanacağı konuşuluyor.

işte, 92. Oscar ödülellerine aday olan isimler listesi:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu


- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"
- Al Pacino, "The Irishman"
- Joe Pesci, "The Irishman"
- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Anthony Hopkins, "The Two Popes"


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu


- Laura Dern, "Marriage Story"
- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"
- Florence Pugh, "Little Women"
- Margot Robbie, "Bombshell"
- Kathy Bates "Richard Jewell"


En İyi Yabancı Dilde Film


- "Corpus Christi" (Polonya)
- "Honeyland" (Makedonya)
- "Les Miserables" (Fransa)
- "Pain and Glory" (İspanya)
- "Parasite" (Güney Kore)


En İyi Ses Kurgusu


- Ford v Ferrari
- Joker
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Star Wars: The Rise of Skywalker


En İyi Özgün Müzik


- Hildur Gudnadottir (Joker)
- Alexandre Desplat (Little Women)
- Randy Newman (Marriage Story)
- Thomas Newman (1917)
- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)


En İyi Erkek Oyuncu


- Antonio Banderas, "Pain and Glory"
- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Adam Driver, "Marriage Story"
- Joaquin Phoenix, "Joker"
- Jonathan Pryce, "The Two Popes"


En İyi Kısa Animasyon Film


- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister


En İyi Kadın Oyuncu


- Cynthia Erivo, "Harriet"
- Saoirse Ronan, "Little Women"
- Scarlett Johansson, "Marriage Story"
- Charlize Theron, "Bombshell"
- Renee Zellweger, "Judy"

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