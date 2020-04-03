Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı

Antalya'da yaşayan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen Ebubekir D. isimli bir şahıs, bilikte yaşadığı kadına ve polise dehşet dolu anlar yaşattı. 40 yaşındaki Ebubekir D. aynı evde yaşadığı Rumen Karmen Volice isimli kadınla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı önce tartışmaya başladı. Daha sonra silahıyla Rumen kadını silahıyla korkutarak rehin aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben corona virüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Aynı zamanda ekip otosuna da zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken odada kendisini kilitleyerek olaytan kurtulmaya çalışan kadın da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.