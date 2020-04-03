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Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı

Antalya'da,bir emekli astsubay birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice ile tartıştıktan sonra silahla korkutarak rehin almasının ardından eve baskın yapan polisler emekli astsubayı operasyonla gözaltına aldılar. Gözaltına alındığı sırada koronavirüslü olduğunu söyleyen emekli astsubay Ebubekir D., herkese bulaşsın diyerek etrafa tükürükler saçtı.

03 Nisan 2020 Cuma 13:20
Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı

Antalya'da yaşayan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen Ebubekir D. isimli bir şahıs, bilikte yaşadığı kadına ve polise dehşet dolu anlar yaşattı. 40 yaşındaki Ebubekir D. aynı evde yaşadığı Rumen Karmen Volice isimli kadınla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı önce tartışmaya başladı. Daha sonra silahıyla Rumen kadını silahıyla korkutarak rehin aldı.

Kadın bir an emekli astsubayın elinden kurtularak odaya kaçtı ve kendisini kilitledi. Polise ihbarda bulunan kadın yardım istediğini bildirdi. Belitilen adrese Jandama ile birlikte gelen polis ekipleri önce Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Fakat emekli asker, polise teslim olmayacağını belirtmesi sonrası devreye özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler girdi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. 

Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben corona virüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Aynı zamanda ekip otosuna da zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken odada kendisini kilitleyerek olaytan kurtulmaya çalışan kadın da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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AntalyaKoronavirüsEmekli AstsubayTükürme
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