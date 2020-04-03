Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı

Antalya'da yaşayan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen Ebubekir D. isimli bir şahıs, bilikte yaşadığı kadına ve polise dehşet dolu anlar yaşattı. 40 yaşındaki Ebubekir D. aynı evde yaşadığı Rumen Karmen Volice isimli kadınla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı önce tartışmaya başladı. Daha sonra silahıyla Rumen kadını silahıyla korkutarak rehin aldı.

Kadın bir an emekli astsubayın elinden kurtularak odaya kaçtı ve kendisini kilitledi. Polise ihbarda bulunan kadın yardım istediğini bildirdi. Belitilen adrese Jandama ile birlikte gelen polis ekipleri önce Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Fakat emekli asker, polise teslim olmayacağını belirtmesi sonrası devreye özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler girdi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben corona virüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Aynı zamanda ekip otosuna da zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken odada kendisini kilitleyerek olaytan kurtulmaya çalışan kadın da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.