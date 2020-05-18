Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak?

Ramazan Bayramı için kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde emekli ikramiyelerinin daha erken ödeneceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra bu süreçte ‘’Emekli ikramiyeleri yattı mı?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen kritik toplantıyı müteakip milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Buna göre; SSK çerçevesinde emekli olan vatandaşlar içerisinde standart ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara ödemeleri ayın 17’sinde yapılırken, 21, 22 ve 23’ünde olanlara 18 Mayıs günü; 24, 25 ve 26 olanlara ise 20 Mayıs günü ödeme yapılacak.

Memur emeklisi vatandaşlar ise maaşlarını 1-5 Mayıs tarihleri arasında almıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 21:03