Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak?

Ramazan Bayramı için kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde emekli ikramiyelerinin daha erken ödeneceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra bu süreçte ‘’Emekli ikramiyeleri yattı mı?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Memur emeklisi vatandaşlar ise maaşlarını 1-5 Mayıs tarihleri arasında almıştı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:56