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Emekliye ödenecek ikramiye tarihi belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber bakan Selçuk'tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin ramazan bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı.

29 Mart 2020 Pazar 09:53
Emekliye ödenecek ikramiye tarihi belli oldu

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve  (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“Yaklaşık 12 Milyon Emekli ve Hak Sahibinin Bayram İkramiyelerini Ödüyoruz”

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk’tan Yaşlılara Çağrı: “Evde Kalın, Hizmeti Kapınıza Getirelim”

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

Son Güncelleme: 29.03.2020 10:01
Anahtar Kelimeler:
Emekli IkramiyeRamazan Bayramı Ikramiyesi
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