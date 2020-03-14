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Emekliye promosyonda son viraj dönüldü! SGK bankalar ile anlaştı! 2750 TL'ye kadar ödeme

Milyonlarca kişinin aylardan bu yana beklediği promosyonda son viraj dönüldü. SGK bankalar ile tek tek anlaşma imzaladı ve 2750 TL'ye promosyon ödemesi yapılabilecek.Ödemenin yanı sıra çeşitli kampanyalarda sunulucak. İşte milyonlarca vatandaşa promosyon müjdesinin detayları

14 Mart 2020 Cumartesi 22:32
Emekliye promosyonda son viraj dönüldü! SGK bankalar ile anlaştı! 2750 TL'ye kadar ödeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SGK emekliye promosyon ödemeleri için tek tek bankalar ile masaya oturdu ve bankalar kesenin ağzını açtı. 

Emeklilere 500 ila 2 bin  750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor. Gelecek 3 yıl için 13 milyon emekliye 9 milyar lira civarında  promosyon ödemesinin yapılacağı hesaplanıyor.

İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU AVANTAJLAR..

Halkbank

Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli  müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak.
Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlarda 500  lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü  brüt maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan  yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek. Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0  400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden  alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube  ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

DenizBank
 
DenizBank, SGK ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl  boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile  orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675 lira, 1500-2 bin 500 lira arası  için 850 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma  fırsatı sağlıyor.Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle  ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor. Banka, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde  işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran  Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki  tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata  özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor. DenizBank'ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus'ta tüm Bonus  özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus’la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan  harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program  ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı,  eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası,  çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan  ayrıcalıklar arasında yer alıyor. 
 
Garanti BBVA
 
Garanti BBVA, 1500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1500-2  bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde  maaş alanlara ise 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.Böylece banka, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış  gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz  oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Garanti BBVA'lı emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil  ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya  taşıyabilecek.

  Akbank
 
Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere  750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor. Bu  kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 liraya varan chip para da  kazanılabiliyor.
Aylık net geliri 1500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve  200 lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon  ve 225 lira ek promosyon, 2 bin 500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira  promosyon ve 250 lira ek promosyon ödeniyor. İlave 350 liraya varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada  sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart  2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve  üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise yıl sonuna  kadar 250 liraya varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek. Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme  talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 50 lira, 6 ve daha fazla yeni  fatura talimatı için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip  para kazanabilecek.

ING Türkiye
 
ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine 2 bin 550  lira nakit promosyon fırsatı sunuyor. Avantajlı kampanya kapsamında ING'li  emekliler, sunulan 750 liraya varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra  ile 750 lira harcama yaptıkları her ay için de 50 lira nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1800 lira promosyon, toplamda ise 2 bin 550  liraya varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING'li emekliler ayrıca Turuncu  Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek,  internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.
 
İş Bankası
 
Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1000 liraya varan promosyon  ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar sunuyor.3 yıllık promosyon ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı  üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate  alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için, 1500  liradan düşük maaşlar için 750 lira, 1500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 875  lira,  2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 lira olacak.
Ayrıca, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, Maximum Kart ve  ek kartları için aidat ödemeyecek, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız havale  ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma ayrıcalığına sahip olacak

QNB Finansbank
 

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü  veren emeklilere 1250 liraya varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.Banka, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere,  yönlendikleri emekli başına 125 lira olmak üzere toplamda 1250 lira nakit kazanma  fırsatı sunan banka, bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin  500 liraya kadar nakit kazanabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank  şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve  ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacak.
Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak  işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli  kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane  ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 lira ve üzeri  alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 lira indirim ayrıcalığından da  faydalanabilecek.
 
Şekerbank
 
Emekli maaşını taşıyan müşterilere 2 bin 400 liraya varan nakit hediye  kazandıran Şekerbank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 450-750 lira  olarak belirledi. Anlaşmaya göre aylık maaşı 1500 liraya kadar olanlara toplam net 450  lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara toplam net 625 lira, 2 bin 500 lira  ve üzeri olanlara ise toplam net 750 lira promosyon ödemesi yapılacak. Banka 750 liraya varan ana promosyon tutarına ek olarak iki adet  otomatik ödeme talimatına ilave 150 lira, emekli tanıdıklarını Şekerbank'a  yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri emekli başına 150 lira olmak üzere 10  emekli yönlendirimine kadar toplamda 1500 lira kazanma imkanı sunuyor.Şekerbank, kredi kartı alacak müşterilerden ilk yıl aidat ücreti  almayacak. Banka, 31 Mart 2020'ye kadar kredi kartından yapılan toplam 500 lira  market alışverişine 100 lira bonus imkanı sunuyor.
 
TEB
 
Türk Ekonomi Bankası (TEB), SGK emeklisi olup emekli maaşını taşıyan  müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1500 liraya kadar  olan emekliler 850 lira, 1500-2.500 lira arasında maaş alan emekliler ise 1125  lira promosyon avantajından yararlanacak.Kampanya kapsamında, TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli  Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 lira, toplamda 1500  liraya varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 lira üzerinde olup  maaşını TEB'e taşıyarak 1250 lira almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB  Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 liraya varan promosyondan  yararlanma imkanına sahip olacak.

Ziraat Bankası
 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk protokol imzalayan banka olan Ziraat  Bankası, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak.Ziraat Bankası, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500  lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilere 625 lira, 2 bin 500 lira  üstünde aylık alan emeklilere ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi yapacak.  Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3  yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü verecek.


VakıfBank
 
VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500-750 lira  olarak belirledi. Anlaşmaya göre aylık maaşı 1500 liraya kadar olanlara toplam  net 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara toplam net 625 lira, 2 bin  500 lira ve üzeri olanlara ise toplam net 750 lira promosyon ödemesi yapılacak. Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş  hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da  bulunuyor. Üç yıl geçerli olacak anlaşma sayesinde emekli maaşını VakıfBank'tan  alanlar anlaşmada yer alan avantajlardan 2023'e kadar yararlanabilecek.
 
Maaşını VakıfBank'tan alan emekliler, maaş hesaplarını kullanarak  internet bankacılığı veya VakıfBank Mobil aracılığıyla bir ay içinde toplam bir  maaş tutarını aşmayacak miktarda, havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak  yapabilecek. Emeklilerine ATM'lerinden günlük 2 bin liraya kadar ücretsiz para  çekim imkanı da sağlayan VakıfBank, maaş hesabına bağlı HGS etiketini de ücretsiz  olarak temin edecek.
 
Yapı Kredi
 
Emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih  eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 1000  liraya varan nakit promosyon alabilecek.Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel  İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye  taşınabilecek.Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel  İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek  olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL  birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini  kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu  Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi  danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

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