Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün kimdir? Emin Üstün kaç yaşında vefat etti?

Eminevim'in kurucusu olan Emin Üstün, birçok iş alanında ülkemize hizmet veren iş adamlarının arasında yer alır. Bunların arasında; Eminevim, Eminotomotiv gibi birçok alana imzasını atmıştır. Peki, Emin Üstün kimdir? İşte, Emin Üstün'ün hayatına dair detaylar...

Emin Üstün kimdir?

1951 yılında Bolu'da dünyaya gelen Emin Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü okuyarak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Eğitimine devam ederken Emin Üstün aynı zamanda LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu.

1987 yılları arasında ise inşaat işlerine girerek adını yeniden duyurdu ve GENTAŞ'ın kuruculuğunu yapmakla üstlendi.

1991 yılında şuanda da faaliyette olan faizsiz otomobil satışı yaptıkları Eminotomotiv'i kurdu.

2005 yılında ise, vatandaşların faize girmeden ev almaları için Eminevim'i kurarak yardım eli uzattı.