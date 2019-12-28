İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün kimdir? Emin Üstün kaç yaşında vefat etti?

Emin Grup Yönetim Başkanı olan Emin Üstün, dün ailesi ve iş arkadaşları ile gittiği yurt dışı toplantısında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatı gözlerini yuman Emin Üstün kimdir? Emin Üstün nerelidir? İşte, Emin Üstün'ün hayat hikayesi...

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:46
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün kimdir? Emin Üstün kaç yaşında vefat etti?

Eminevim'in kurucusu olan Emin Üstün, birçok iş alanında ülkemize hizmet veren iş adamlarının arasında yer alır. Bunların arasında; Eminevim, Eminotomotiv gibi birçok alana imzasını atmıştır. Peki, Emin Üstün kimdir? İşte, Emin Üstün'ün hayatına dair detaylar...

Emin Üstün kimdir?

1951 yılında Bolu'da dünyaya gelen Emin Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü okuyarak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Eğitimine devam ederken Emin Üstün aynı zamanda LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 

1987 yılları arasında ise inşaat işlerine girerek adını yeniden duyurdu ve GENTAŞ'ın kuruculuğunu yapmakla üstlendi.

1991 yılında şuanda da faaliyette olan faizsiz otomobil satışı yaptıkları Eminotomotiv'i kurdu.

2005 yılında ise, vatandaşların faize girmeden ev almaları için Eminevim'i kurarak yardım eli uzattı.

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:46
Anahtar Kelimeler:
Emin üstünEmin üstün KimdirEmin üstün Kaç YaşındaEmin üstün Vefat EttiEmin üstün NereliEmin üstünün Hayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şans eseri faciadan dönüldü! Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete daldı
Şans eseri faciadan dönüldü! Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete daldı
İzmir'de Gediz nehrine açılan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de Gediz nehrine açılan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da bir evde çıkan yangın beşikte uyuyan bebeğin ölümüne neden oldu
Adana'da bir evde çıkan yangın beşikte uyuyan bebeğin ölümüne neden oldu
Kars, 4.2 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi
Kars, 4.2 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi
Hande Yener ve Demet Akalın büyük bir görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Hande Yener ve Demet Akalın büyük bir görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Beton tavanı delen hırsızlar kuyumcudan 18 kilo altın çaldılar
Beton tavanı delen hırsızlar kuyumcudan 18 kilo altın çaldılar

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Denizbank dosya masrafsız faizsiz kredi kampanyası
BluTV ile Saygı dizisi geliyor! Nehat İşler'in yeni dizisinin yayın tarihi belli!
Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adım adım Toki sosyal konut başvurusu
Survivor 2020 seçmeleri nerede ve ne zaman yapılacak?
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.