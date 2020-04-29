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Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı

Eminönü Meydanı'nda aracıyla yem yiyen güvercinleri ezen şahıs gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İsminin Üsame E. olduğu öğrenilirken şahsın "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet sabıkası olduğu öğrenildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:27
Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı

Dün sabah İstanbul'un ünlü meydanlarından bir olan Eminönü Meydanı'nda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı ve orada yem yine güvercinler aracıyla ezdi. Vatandaşlar ve çevre esnafın şikayeti üzerine olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceledi plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E. isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

Eminönü'de güvercinleri ezmişti! Adliyeye sevk edilen şahıs sabıkalı çıktı

Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde olduğu belirlenen 26 yaşındaki Üsame E., polis tarafından bulunduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi'nde yapılan işlemler sırasında verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda " U " dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği kaydedildi.

Geceyi nezarette geçiren Üsame E. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği bildirilirken şüphelinin daha önceden "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet sabıkası olduğu öğrenildi.
 

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