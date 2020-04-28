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Eminönü'nde dehşet! Aracıyla meydanda yem yiyen güvercinleri ezdi

Eminönü Meydanı'nda aracıyla tur atan bir kişi aracını meydanda yem yiyen güvercinlerin üzerine sürdü. Aracın altında kalan güvercinler telef olurken sürücü oradan aracıyla hızla uzaklaştı.

28 Nisan 2020 Salı 19:18
Eminönü'nde dehşet! Aracıyla meydanda yem yiyen güvercinleri ezdi


İstanbul Eminönü Meydanı'nda sabah saatlerinde bir dehşet yaşandı.  Meydanda araç kullanan kimliği belirsiz bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin yem yediği yere doğru kırdı. Hızını kesmeyen sürücü aracıyla güvercini ezdi. 

20 kuşun ölümüne neden olan sürücü olay yerinden aracıyla hızla kaçarken çevrede bulunan esnaflar olay yerine koştular. Araç altında kalarak ölen güvercinleri gmren çevre esnafı duruma tepki göstererek karakola şikayet etmeye gittiler. 

Eminönü Meydanın'da dehşet! Aracıyla onlarca güvercini ezdi

Eminönü Meydanı'nda esnaflık yapan Ali Güler isimli bir vatandaş, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" diye konuşurken şikayet etmek için karakola gittiği belirterek, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sirkeci Polis Merkezi ekipleri olayın hemen ardından aracıyla kaçan sürücüyü belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı. "Kamu malına zarar vermek" suçundan gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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IstanbulGüvercinEminönü
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