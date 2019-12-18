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Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu

Eminönü’nde bulunan tarihi balıkçıların mahkeme süreçleri devam ederken balıkçı teknelerinden ikisinin akıbeti belli oldu. Teknelerin üzerindeki ihtiyati tedbir kararı kaldırılarak tahliyesine başlanacak.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:02
Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların akıbeti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'de bulunan ve sözleşmeleri sona eren teknelerin 1 Kasım’da tahliye edilmesini iş yeri sahiplerine tebliğ ettikten sonra balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak dava açmışlardı.

Mahkeme ise, açılan bu dava sonrasında idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı almıştı. Daha sonra İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının hemen ardından mahkeme yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davaları reddetmişti.

Bunun üzerine 3 nolu balıkçı teknesi avukatları kira sözleşmesinin devamıyla ilgili İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni bir dava açmıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları tekrar itirazda bulunmuştu.

Son olarak,İBB'nin itirazına karşı celse açan mahkemede gerçekleştirilen karar duruşmasında davalı İBB vekili Gülşen Akın, mahkeme heyetine sunduğu dilekçeye istinaden yaptığı savunmasında, “Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB vekilinin savunmasındansonra karar açıklayan mehkeme heyeti, davalı vekilinin itirazının kabulüne hükmederek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından, 1 ve 3 nolu teknelerin üzerindeki ihtiyati tedbir kaldırılmış oldu. Kararla birlikte teknelerde tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:02
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