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Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!

Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen 23-26 nisan ve 1-3 mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak iddialarına Emniyet Genel Müdürlüğün'den yalanlama geldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 01:05
Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!

Akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda 23-26 nisan tarihleri arasında ve 1-3 mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına EGM'den yalanlama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

Son Güncelleme: 16.04.2020 01:14
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Egm2326 Nisan Sokağa çıkma Yasağı Olacak Mı13 Mayıs Sokağa çıkma Yasağı Olacak Mı
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