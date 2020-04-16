Emniyet 23-26 Nisan ve 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı!

Akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda 23-26 nisan tarihleri arasında ve 1-3 mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına EGM'den yalanlama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."