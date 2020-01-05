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Emniyet Genel Müdürlüğü 60 memur alımı başvuru işlemleri başlıyor! Kuruma psikolog alınacak.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 2019 yılı 3. dönem personel alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Kurum 60 memur alımı yapacak ve psikolog pozisyonunda atamalar gerçekleştirecek.

05 Ocak 2020 Pazar 15:50
Emniyet Genel Müdürlüğü 60 memur alımı başvuru işlemleri başlıyor! Kuruma psikolog alınacak.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi bilgilendirmelerine göre çeşitli illerde görev almak üzere 60 psikolog alımı başvuruları 6 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 10 Ocak 2020'de ise sona erecek. Başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Şube Müdürlükleri'ne bireysel olarak yapılacak ve başvuruda adayların T.C. kimlik belgelerini, son 6 ay içinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafı, diplomalarını (aslı, fotokopisi, noter tasdikli sureti), KPSS sonuç belgelerinin çıktısını ibraz etmeleri gerekiyor.

Adaylar 657 sayılı MDK'nın 48. maddesinde yer alan genel şartları yerine getirmek, Sağlık Yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyor olmak, güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırması sonuçlarında olumlu olmak gibi şartarı taşımak durumundalar. Başvuru yapacak olan adayların Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmaları ve KPSS'den en az 70 puan almış olmaları da gerekiyor.

Son Güncelleme: 05.01.2020 16:21
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