Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Korona virüs ile yoğun mücadele ettiğimiz bu günlerde sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşım yapanlar dikkat çekince eminet düğmeye bastı.

Emniyet sosyal medyada yaptıkları yalan yanlış paylaşımlar ile halkı yanıltmaya çalışan 10 bin 111 sosyal medya hesabı inceledi ve bu hesapların yöneticisi 510 şüpheliyi yakaladı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ;

"Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı." denildi

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 20:25