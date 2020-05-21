Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı

Koronavirüs ile mücadele her alanda sürüyor. Emniyet korona virüs ile ilgili olarak sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşım yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı inceledi, bu hesapların yöneticisi 510 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet korona provakatörlerine göz açtırmıyor! 510 şüpheli yakalandı
    Abone Ol:

Korona virüs ile yoğun mücadele ettiğimiz bu günlerde sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşım yapanlar dikkat çekince eminet düğmeye bastı.

Emniyet sosyal medyada yaptıkları yalan yanlış paylaşımlar ile halkı yanıltmaya çalışan 10 bin 111 sosyal medya hesabı inceledi ve bu hesapların yöneticisi 510 şüpheliyi yakaladı.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ;

"Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı."  denildi

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 20:25

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Denizbank bayram kredisi kampanyası
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Çav Bella ne demektir? Çav bella kelime anlamı nedir? Çav bella şarkısı sözleri
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Zalim İstanbul yeni sezonda devam edecek mi? Kanal D Zalim İstanbul 2. Sezonu ne zaman başlayacak?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Futbol hakemi nasıl olunur? Hangi eğitimleri almak lazım? Futbol hakemleri ne kadar maaş alır?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Elektrik fatura yardımı başvuruları nasıl yapılır? Devlet elektrik faturası desteği başvuru şartları
Maden suyu cilde nasıl uygulanır? Maden suyunun cilde uygulanma teknikleri
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?