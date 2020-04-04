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Emniyet müdürünün "Neden dışardasınız" sorusuna verdiği cevap şaşırttı!

Batman'da korona virüs tedbirlerini denetleyen Emniyet müdürünün bir vatandaşa sorduğu "Neden dışarıdasınız" sorusuna vatandaşın verdiği "Kadının dırdırı nedeniyle"cevabı hem şaşırttı hem pes dedirtti.

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:24
Emniyet müdürünün "Neden dışardasınız" sorusuna verdiği cevap şaşırttı!

Korona virüs tedbileri kapsamında şehirlerde uygulanan önlemleri denetleyen yöneticiler vatandaşı uyardıklarında ,vatandaşların bazen verdikleri tepkiler veya cevaplar hem şaşırtıp hem güldürebiliyor.

Bu olayın bir örneği batman'da yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardıdan 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

Son Güncelleme: 04.04.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
BatmanKoronavirüs Tedbirleri
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