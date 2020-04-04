Emniyet müdürünün "Neden dışardasınız" sorusuna verdiği cevap şaşırttı!

Korona virüs tedbileri kapsamında şehirlerde uygulanan önlemleri denetleyen yöneticiler vatandaşı uyardıklarında ,vatandaşların bazen verdikleri tepkiler veya cevaplar hem şaşırtıp hem güldürebiliyor.
Bu olayın bir örneği batman'da yaşandı.
Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardıdan 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.
Son Güncelleme: 04.04.2020 18:34