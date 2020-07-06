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Emniyet 'polis maske cezası kesemez' haberine açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü gündemde olan mahkeme kararında belirtilen hususun usuli bir hatadan kaynaklandığına açıklık getirerek polis bundan sonra bu tip durumlarda tutanak düzenleyeceğini açıkladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:26
Emniyet 'polis maske cezası kesemez' haberine açıklama yaptı
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Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir vatandaş tarafından açılan davada maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma ihlallerinde yazılan cezalarda polisin ceza kesme yetkisinin olmadığına hükmetmesiyle birlikte yazılan cezaların ‘'Geçersiz'' olduğuna karar vermişti.


Bu konu ile ilgili basında yer alan polis maske cezası kesemez haberlerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan EGM polisin tutanak düzenleme yetkisi olduğuna işaret etti ve bundan sonraki süreçte bu ve benzeri olaylarda polisin ihlal tutanağı düzenleneceğini duyurdu.

EGM TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.


Son Güncelleme: 06.07.2020 18:26
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