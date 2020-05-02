İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Emniyet ve MİT’ten ortak ikna operasyonu! 3 terörist teslim oldu

Bölücü örgütünden ikna yoluyla teröristler teslim olmalar devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonucunda 3 PYD/YPG'li terörist ikna çalışması sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:40
Emniyet ve MİT’ten ortak ikna operasyonu! 3 terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortak bir çalışma yürüterek bölücü terör örgütü üyelerini ikna yoluyla teslim olmalarını sağlayırlar. Son gerçekleştirilen ortak operasyonda ise PYD/YPG örgütünde görev alan 3 terörüstin güvenliş güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İçişleri Baknılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG’de  alarak faaliyetlerine katılan G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıkalmada şöyle denildi: 

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Teslim olan örgüt mensuplarından G. D’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.’nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edilmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75’e yükselmiştir."

Son Güncelleme: 02.05.2020 16:49
Anahtar Kelimeler:
PKKMitIçişleri BakanlığıEmniyet MüdürlüğüOrtak OperayonIkna OperasyonuPyd
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü İbrahim Kalın'dan sokağa çıkma yasağına dair kritik açıklamalar
Sözcü İbrahim Kalın'dan sokağa çıkma yasağına dair kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3.yıla özel paylaşım
Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var
Bitlis'te kahreden kalleş saldırı! Şehitlerimiz Var
Balkondan bakarken maganda kurşunu isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Balkondan bakarken maganda kurşunu isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza! TIR ile EGO otobüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! TIR ile EGO otobüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var
5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı
5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri de ertelendi mi? Kredi erteleme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
2020 Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi alımlarına korona virüs engeli
Eba giriş online ders - Eba öğrenci girişi ekranı
Adliyeler ne zaman açılacak, adliyeler salgın nedeni ile kapalı mı, adliyeler açılacak mı?
Turkcell evden çalışacak müşteri temsilcisi personeli arıyor
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar
3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlara ne yapacak, ödeme yapılacak mı?
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.