Emniyet ve MİT’ten ortak ikna operasyonu! 3 terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortak bir çalışma yürüterek bölücü terör örgütü üyelerini ikna yoluyla teslim olmalarını sağlayırlar. Son gerçekleştirilen ortak operasyonda ise PYD/YPG örgütünde görev alan 3 terörüstin güvenliş güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İçişleri Baknılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG’de alarak faaliyetlerine katılan G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıkalmada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Teslim olan örgüt mensuplarından G. D’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.’nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edilmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75’e yükselmiştir."