İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98578
ALTIN
375.679
DOLAR
6.9262
STERLİN
8.6205
EURO
7.5176

Emniyete alınmayan çapa makinesine bacağını kaptırdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve bahçe işleriyle uğraşan Ekrem Demiral, çapa makinesinin emniyetini yanlış bağlayınca felaketi yaşadı. Ekrem Demiral, emniyetten ayrılan makineye bacağını kaptırırken onu kurtarmak isterken eşi Naziker Demiral'da kolundan yaralandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:13
Emniyete alınmayan çapa makinesine bacağını kaptırdı

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Tarla ve bahçe işleriyle uğraşan 62 yaşındaki Ekrem Demiral, 'patpat' olarak bilinen çapa motoruyla bahçesini sürmek istedi. Demiral, bahçede bulunan sera demirine takılıp düşmesiyle emniyete alınmayan çapa motorun kontrolünü kaybetti.

Tarladaki otlara dolanan çapa motoru Ekrem Demiral'ın bacağını keserken olayı gören Ekrem Demiral'ın eşi Naziker Demiral koşarak eşini kurtarmak istedi. Fakat, çapa motoru onunda koluna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Demiral çifti yaralanırken çevre bahçelerde çalışan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ekrem Demiral ve konundan yaralanan Naziker Demiral' ilk müdahayi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansalara alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olay yerinde yapılan incelemede ise çapa motorunun emniyet mandalının iple bağlandığı ve bu şekilde  devre dışı bırakıldığı görülürken Demiral çiftinin komşusu Niyazi Fidan çapa motoruyla meydana gelen kazaların çoğunun, emniyet mandalının devre dışı bırakılmasından olduğunu söyleyerek, “Bu mandal bağlı olmasa bu adama hiçbir şey olmazdı. Bunu iple bağlıyorlar, iple bağlanmasa mandal atınca motor stop ediyor. Cahillikten yapıyorlar bunu” diye konuştu.

Ayağında kırık ve kesiklerin bulunduğu öğrenilen Ekrem Demiral Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve kolunda kırık ve kesik bulunan eşi Nazike Demiral'ın ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavisi devam ettiği bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
KazaAntalyaçapa MakinesiPatpat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!
Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' dediği proje açılışında konuştu; 8 tane daha geliyor
Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor
Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor
Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!
Korona vakalarını gizleyen muhtar hakkında savcılıktan soruşturma!
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti

Popüler Haberler

Engelli maaşları ne zaman yatar? T.C kimlik no ile engelli maaşı sorgulama nasıl yapılır?
Kira yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardım başvurusu şartları nelerdir? Kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler kira yardım başvurusu nasıl yapıılır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise 20-24 Nisan 2020 tarihleri arası ders saatleri ve yayın akışı
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu?
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Günlük Burç Yorumları 21 Nisan Salı
Survivor Altın Top Uygulaması nedir? Survivor 2020 Altın Top uygulaması ile eleme sistemi nasıl olacak?
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter kim? Netflix Love 101 Osman Eşcinsel mi?
Barış ve Yasin kavgası sonrası diskalifiye gelecek mi? Yasin ve Barış yarışmadan atılacaklar mı?
Whatsapp canlı konum paylaşımı nasıl yapılır? Whatsapp mevcu konumu paylaşma işlemleri
Steam hafta ortası çılgınlığı ile kısa süreli indirimli oyunlar listesi
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
SSD disk nedir? Sata HDD’ye göre avantajları nelerdir?
Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? #HayatEveSığar Mobil Uygulaması Android ve App Store platformlarında
Güney Sudan'da ortaya çıkan Sarı humma virüsü nedir, nasıl bulaşır? Sarı humma aşısı var mı?
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Kredi hesaplara ne zaman yatacak?
Çukur Doktor Özgür kimdir? Gerçek adı nedir? Reşit Berker Enhoş hakkında bilgiler
Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak?Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncuları ve konusu
Kadınlar için yapılan şartlı doğum yardımı parası nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.