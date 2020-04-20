Emniyete alınmayan çapa makinesine bacağını kaptırdı

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Tarla ve bahçe işleriyle uğraşan 62 yaşındaki Ekrem Demiral, 'patpat' olarak bilinen çapa motoruyla bahçesini sürmek istedi. Demiral, bahçede bulunan sera demirine takılıp düşmesiyle emniyete alınmayan çapa motorun kontrolünü kaybetti.

Tarladaki otlara dolanan çapa motoru Ekrem Demiral'ın bacağını keserken olayı gören Ekrem Demiral'ın eşi Naziker Demiral koşarak eşini kurtarmak istedi. Fakat, çapa motoru onunda koluna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Bir anlık dikkatsizlik sonucu Demiral çifti yaralanırken çevre bahçelerde çalışan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ekrem Demiral ve konundan yaralanan Naziker Demiral' ilk müdahayi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansalara alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olay yerinde yapılan incelemede ise çapa motorunun emniyet mandalının iple bağlandığı ve bu şekilde devre dışı bırakıldığı görülürken Demiral çiftinin komşusu Niyazi Fidan çapa motoruyla meydana gelen kazaların çoğunun, emniyet mandalının devre dışı bırakılmasından olduğunu söyleyerek, “Bu mandal bağlı olmasa bu adama hiçbir şey olmazdı. Bunu iple bağlıyorlar, iple bağlanmasa mandal atınca motor stop ediyor. Cahillikten yapıyorlar bunu” diye konuştu.

Ayağında kırık ve kesiklerin bulunduğu öğrenilen Ekrem Demiral Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve kolunda kırık ve kesik bulunan eşi Nazike Demiral'ın ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavisi devam ettiği bildirildi.



