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Emre Aşık'ı Öldürmek İçin 10 Milyon Lira Teklif Ettiler! Cinayet Planını Anlattı

Şok eden iddia! Emre Aşık'ı öldürmek için 10 milyon lira teklif ettiler! Cinayet planını anlattı. Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşanma aşamasında iken yaşananlar herkesi şaşırttı. Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un cinayet planı ortaya çıktı!

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:39
Emre Aşık'ı Öldürmek İçin 10 Milyon Lira Teklif Ettiler! Cinayet Planını Anlattı
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Emre Aşık’ı Öldürmek İçin 10 Milyon Lira Teklif Ettiler!

Yağmur Aşık ile boşanacak olan eski futbolcu Emre Aşık hakkında şok iddialar ortaya atıldı. Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp’i öldürmesi için İ.Y. isimli birine 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi.

Yağmur Aşık, üç ay önce cezaevinden kaçan Erdi Sungur ile yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur tutuklanırken, Yağmur Aşık serbest bırakılmıştı. Yanlarında yer alan üçüncü kişi ise şok eden açıklamalar yaptı. Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı ve avukatını öldürtüp Düzce’de gömme planlarının olduğunu anlattı.

Emre Aşık’ı Öldürme Planı


Yapılan haberlere göre Erdi Sungur ile Yağmur Aşık’ın bulunduğu araçta iki silah vardı. Erdi Sungur’u saklayan İ.Y. isimli şahısın ifadelerine göre Emre Aşık’ı ve avukatını öldürme planları vardı. Planları detaylı şekilde anlatan İ.Y. isimli şahıs kahvaltı sırasında plan yaptıklarını ve Emre Aşık’ın parasın almak için onu öldüreceklerini söyledi. ‘’Emre Aşık’ı öldürürsem bana da 10 milyon lira vereceklerini söylediler’’dedi.

Düzce’de olan Yağmur Aşık ve Erdi Sungur’un öldürme planını İ.Y. detaylıca anlattı. Yağmur Aşık’ın Emre’yi burada gömersek kimsenin bulamayacağını söylediğini ve Erdi Sungur’unda durumu onayladığını anlattı. En uygun yeri göstermesini kendisinden istediklerini ve bu işte çok ciddi olduklarını söylediklerini de ifadesinde belirtti.

Erdi Sungur İtiraf Etti!

Emre Aşık’ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp’i öldürme planları ortaya çıkınca avukat Funda’da olaya dahil oldu. Dosyanın içeriğini inceleyen avukat, ifadeler karşısında şok olduğunu ve planla ilgili Erdi Sungur’un ‘’Amacımız sizi ve Emre Bey’i öldürtmekti.’’dediğini söyledi. Yağmur Aşık ve Erdi Sungur’un şu anda tutuklu olduğunu belirten Funda Sadıkahmet Alp, Emre Aşık ile birlikte büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi.


Son Güncelleme: 24.06.2020 18:39
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