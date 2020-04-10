En küçük korona savaşçısı! 13 aylık bebek hastalığı 6 günde yendi

Bursa'da Z.D isimli 13 aylık bir bebekte, aile fertlerinin koronavirüsü testlerini pozitif çıkması sonucu salgın belirtileri görünmeye başladı. Koronavirüsü testi yapılan ve test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu Bursa Şehir Hastanesinesine yatırılan ve tedavi altına alınan bebeğin 6 günlük tedavisi sonuçlandı.

Hastalığı yenen en küçük korona savaşçısı 6 gün süren tedavisinin adrından iyileşmesiyle taburcu edildi ve 14 gün karantinada kalmak koşulu ile evine gönderildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu edilerek evine gönderildi.

