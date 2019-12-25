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Enerji Bakanı Dönmez'den ev sahiplerine uyarı! Enerji kimlik belgesinde son hafta

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Evalım-satım ve kiralamalarda mecburi hale gelen Enerji Kimlik Belgesi için son hafta olduğunu kaydeden Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak." diye konuştu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:30
Enerji Bakanı Dönmez'den ev sahiplerine uyarı! Enerji kimlik belgesinde son hafta

Mesken olarak kulanılan tüm binalarda zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için son haftaya girildiği hakkında uyarılarda bulunan enetji Bakanı Fatih Dönmez, 1 Ocak 2020’den itibaren söz konuus mesken binalarda bu belge olmadan alım-satım yapılamayacağını ve hatta kiralamalarda bile bile bu belgenin zorunlu tutulduğunu aktardı.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemelerle birlikte zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla yasalaştırılarak asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilere göre hazırlanıyor. Enerji sınıfının A,B,C,D,E,F,G olarak gösterildiği ve 10 yıl geçerliliği bulunan EKB'nin 10 yıl sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor.

EKB'ye sahip olmayan binalar 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılamayacağı kararlaştırılırken, Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyeceği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çatı ve cephelerde güneş üretimi için her türlü kolaylığı, düzenlemeyi yaptık. Düzenlemenin hayata geçtiği 10 Mayıs'tan bugüne kadar sanayi tesislerimizden toplam 610 megavatlık üretim için 775, mesken abone grubundan toplam 12 megavat üretim için 1188 başvuru aldık." ifadelerini kullanırken maliyet kadar verimliliğin de önemli olduğuna dikkat çekerek, akkor flaman yerine LED lambalara geçilerek yıllık 100 lira, kombiyi bir derece düşük sıcaklıkta çalıştırarak yıllık 120 lira ve akıllı termostat kullanarak yıllık 500 liraya varan miktarların vatandaşın cebinde kalacağını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:30
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