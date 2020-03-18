Engelli maaşı alanların mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında sağlık kuruluşlarının meşguliyetlerini gidermek ve vatandaşların da mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlara girmemesini sağlamak adına yeni önlemler alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk, alınan tedbir ve önlemlerle ilgili yaptığı açıklamasına evdendan faydalanan vealan vatandaşların ellerinde bulunan mevcut raporların süresi dolmuş olsa dahi Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini belirtti.

Çalışma Bakanı Selçuk ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının kurumdan yapılacak ikinci bir duyuruya kadar sürelerinin uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin ise her hangi bir reçete yazdırımasına gerek duyulmadan alınabileceğini kaydetti.