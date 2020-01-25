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Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor

6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da enkaz altında mucize kurtuluşlar yaşanıyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken şu ana kadar 39 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:01
Enkaz altından mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki yaşanan depremin ardından arama kurtarma ekipleri büyük gayret ve özveriyle enkaz altında kalanlar için çalışmalarına son hızla devam ediyorlar. 

Deprem sonrasında yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ olarak çıkarıldı fakat mink Miraç hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 7 ve 8 saat sonra enkaz altından 2 kadın çıkarıldı. İçişleri Bakanı Soylu'da yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarında enkazlardan toplam 39 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

AFAD ekipleri ise 2 kişinin daha kurtarıldığını açıklayarak "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

Depremin en çok hissedildiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 2 apartmanda dün geceden bu yana 6 kişi yaralı kurtarılıldı. Enkaz altından kurtarılan 4 kişinin ise hayatlarını kaybettiği belirlendi. Depremden 14 saat sonra beton yığınlarının arasından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çökerken Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokaktaki 28 daireli 4 katlı bina da yerle bir oldu. Binadan şu ana kadar ekipler 14 yaralıyı çıkararak hastaneye sevk etti.

Gezin köyünde ve merkezde ise arama kurtarma ekipleri 11 saat sonra 2 kişiyi daha enkaz altından kurtardı.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından ise bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildiği bildirildi.

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