Enola Holmes Filminden İlk Kareler!
Stranger Things dizisi ile dünya çapında tanınmayı başaran genç oyuncu Millie Bobby Brown, Enola Holmes filmiyle sinemaseverlerle buluşacak. Enola Holmes karakterine hayat verecek. Filmde Sherlock Holmes ve Mycroft yer almaktadır.
Yönetmen koltuğunda Harry Bradbeer'ın yer aldığı filmde Enola Holmes anlatılacak. Kitaplarda Enola’nın annesinin kaybolduğu bilinmektedir. Enola ağabeyleri Sherlock ve Mycroft’tan yardım ister ancak iki ağabey karar verir ve olayı çözmeye çalıştıkları sırada kardeşleri Enola’yı yatılı bir okula gönderir. Enola bu okuldan kaçmayı başarır. Okuldan kaçtıktan sonra Sherlock Holmes’un beraber çalıştığı Lestrade’nin yanına gider. Enola, annesinin kaybolması ile ilgili durumu çözmek için uğraşmak ister bu sırada Sherlock ile adeta saklambaç oynamaya başlar. Ortadan kaybolma vakalarını çözmeye çalışır.
İşte Enola Holmes filminden ilk kareler: