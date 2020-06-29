Enola Holmes Filminden İlk Kareler!

Stranger Things dizisi ile dünya çapında tanınmayı başaran genç oyuncu Millie Bobby Brown, Enola Holmes filmiyle sinemaseverlerle buluşacak. Enola Holmes karakterine hayat verecek. Filmde Sherlock Holmes ve Mycroft yer almaktadır.

Yönetmen koltuğunda Harry Bradbeer'ın yer aldığı filmde Enola Holmes anlatılacak. Kitaplarda Enola’nın annesinin kaybolduğu bilinmektedir. Enola ağabeyleri Sherlock ve Mycroft’tan yardım ister ancak iki ağabey karar verir ve olayı çözmeye çalıştıkları sırada kardeşleri Enola’yı yatılı bir okula gönderir. Enola bu okuldan kaçmayı başarır. Okuldan kaçtıktan sonra Sherlock Holmes’un beraber çalıştığı Lestrade’nin yanına gider. Enola, annesinin kaybolması ile ilgili durumu çözmek için uğraşmak ister bu sırada Sherlock ile adeta saklambaç oynamaya başlar. Ortadan kaybolma vakalarını çözmeye çalışır.

Film ile ilgili Netflix dava edilmiştir. Sherlock Holmes yazarı Arthur Conan Doyle’un eser haklarını elinde bulunduran şirket Netflix’i Enola Holmes’u yanlış bir şekilde filme aktarmaları nedeniyle dava açtı. Enola Holmes’un hikayeleri daha önce de uyarlanmıştı. 2015 yılında yayınlanan Mr. Holmes filminde de bu tarz sıkıntılar yaşanmıştı. Netflix’te yayınlanacak olan Enola Holmes filminde Millie Bobby Brown’ın yanında Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Fiona Shaw gibi isimler de yer alacak. Filmin Eylül 2020’de izleyici ile buluşacağı açıklandı.

İşte Enola Holmes filminden ilk kareler: