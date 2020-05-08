EPDK'dan müjde! Doğalgaz faturası mağdurları paralarını geri alabilecek

Koronavirüs salgın hastalığının ekonomiye verdiği etkileri azaltılması sebebiyle doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından İGDAŞ'ın son iki ay ortalamasına göre kestiği faturalar, önceki aylara göre yüksek gelince vatandaşlar çileden çıktı.

Vatandaşın yaptığı şikayetlere İGDAŞ kulak tıkarken, artan şikayetler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu harekete geçirdi ve EPDK inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonrasında kesilen faturalarda usulsüzlük tespit etti. Vatandaş, şikayet siteleri üzerinden binlerce şikayette bulundu.Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre; İGDAŞ'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ'ın kendilerini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini belirterek, "Vatandaşımız EPDK'nın haklarını koruduğunu bilmeliler. Vatandaşımızı üzeni biz misliyle üzeriz" dedi. Yılmaz, mağdur olan vatandaşların paralarının da iade edileceği müjdesini verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:57