Ercüment Ovalı, aşı için paylaşım yaptıktan sonra Twitter hesabını kapattı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra sağlık Bakanlığının oanyıyla birlikte ekibini toplayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına başlamıştı.

Laboratuvarda yaşanan gelişmeler hakkında sürekli bilgi paylaşan Ovalı son olarakhesabı üzerinden yine aşı çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Daha önceden kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabı üzerinden bir yanıt vermek isteyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, paylaşımında "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basamak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin, yerden yere vurun, 50 günde bu kadar yapabildik" ifadesini kullanmıştı.

Ovalı'nın kendisini eleştiren kişilere "Ak ve kara troller" demesi oldukça fazla dikkat çekerken paylaşımı bazı kullanıcıların tepkisini aldı. Ercüment Ovalı, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını komple kapattı. Hesaba şuan erişim sağlanamıyor.

