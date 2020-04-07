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Erdoğan açıklamıştı, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılacağını açıkladıktan sonra başlatılan çalışmalar tamamlandı ve ürünlerin dağıtımına başlandı.

07 Nisan 2020 Salı 13:51
Erdoğan açıklamıştı, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı!

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların ikametleri dışına çıkmaları yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılacağını açıklamıştı.

Bugün, İstanbul'da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, vatandaşlar için hazırlanan maske ve kolonyaların dağıtımına başladılar. Kısa süre içerisinde tamamlanan maske ve kolonyalar özenle paketlenerek belirlenen adresle götürüldü. Dağıtılan paketlerin içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, maske ve kolonyaları “Cumhurbaşkanının size selamı var” diyerek vatandaşlara dağıtırken mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldığı öğrenildi.

65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı başladı!

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