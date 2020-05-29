Erdoğan, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak dedi Yunanistan küplere bindi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle başkanlık ettiği Kabine toplantısının ardından, gündemle ilgili yapılan son değerlendirmeleri millete sesleniş konuşması ile duyurdu. Erdoğan konuşmasında ayrıca İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle bugün Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü ile ilgili açıklama yapan ve planlanan organizasyon hakkında bilgiler veren Erdoğan, "Yarın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duyurusunun ardından Yunanistan'dan tepkiler geldi. Bilindiği üzere; Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı ve 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. Daha sonra 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından ilk Cuma namazı kılındı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okundu.

Yunan basını; Erdoğanın açıklamalarının hemen ardından "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerini kullanarak haberler yayınladı. Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümlelerine de yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 11:26