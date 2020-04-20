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Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda

Korona virüs salgın hastalığına karşı yürütülen mücadeleyi değerlendirmek gündemi ile bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Sokağa çıkma yasağında yeni formül mü geliyor ? 23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:39
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs ile mücadele kapsamında bugün huber köşkünde kabine toplantısına video konferans ile başkanlık edecek.Salgın hastalıktan bu yana 4. kez uzaktan toplanan kabine toplantısından önemli kararlar alınabilir.Sokağa çıkma yasağında yeni formül mü gelecek ? 23 Nisan 4 gün tatil olacak mı? gözler bu toplantıdan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda

DÖRT GÜNLÜK YASAK
 
Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.
 
SADECE MARKETLER AÇIK
 
İkinci formül ise 23-24 Nisan’da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan’da 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.
 
CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

 
Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun. Tüm önerilerin artıları ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Toplantıda Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de inşa edilen koronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan’ın helikopterle inceleme sırasında Sancaktepe’de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.
 
RAMAZAN AYI OPERASYONU
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki haftadır 31 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda gelecek hafta pik seviyeye ulaşması beklenen koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler de detaylarıyla konuşulacak. Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde koronavirüse karşı şehirlerde ve ekonomide alınacak yeni tedbirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar da görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk’ün Ramazan ayını evlerinde geçirmesi için 27 Nisan’da tamamlanması planlanan uçaklarla Türkiye’ye taşıma operasyonu hakkında son bilgileri paylaşacak.
 
ERDOĞAN TRUMP’LA KORONAYI GÖRÜŞTÜ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Son Güncelleme: 20.04.2020 10:17
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