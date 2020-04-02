Erdoğan'dan İspanya ve İtalya'ya gönderilen mektupta anlamlı not: 'Dost kara günde belli olur'

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden İspanya ve İtalya'ya Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi gönderildi. Dün Ankara'dan havalanan kargo uçağı ile yardım sandıkalrının yerlerine ulaştırılma çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla mücadele anlamında yardım malzemesi gönderilen İspanya ve İtalya başbakanları Pedro Sanchez ile Giuseppe Conte’ye bir mektup gönderdi.

Mektuba “Sayın Başbakan, Değerli Dostum” diye bir hitapla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

- Dost ve müttefik İspanya'nın tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını biliyorum. Tüm İspanya halkına ve özellikle bu zor günlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Türkiye olarak, İspanya halkının tek yürek olarak kriz karşısında sergilediği dirayetli ve kararlı duruşu takdirle izliyoruz.

- Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak, krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Size bu çabalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Temennimiz, dost İspanya halkının bu felaketi de en kısa sürede ve en az zararla atlatması, yeniden refah, huzur ve esenlik dolu günlere geri dönebilmesidir.

"DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR"

- Türkçemizde ‘Dost kara günde belli olur’ diye bir atasözü vardır. Bu anlayışla, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkanlarımızı zorlayarak, ihtiyaç duyduğunuz tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı da sergiliyoruz.

"SİZİ ÜLKEMİZE BEKLİYORUM"

- Bu salgın hastalıkla mücadelenizde Zatı Alinize ve Hükümetinize kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra, daha önce de sizinle görüşmüş olduğumuz üzere, ikili işbirliğimizi ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla, bir sonraki Hükümetlerarası Zirvemizi düzenlemek için sizi ülkemize bekliyorum.