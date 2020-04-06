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Erdoğan'dan kritik açıklamalar:"Parayla maske satışını yasaklıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer aldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:03
Erdoğan'dan kritik açıklamalar:"Parayla maske satışını yasaklıyoruz"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız

2 bölgeye yeni hastaneler yapılıyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki havalimanı gölgelerine yeni hastaneler yapılacak.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyorsa da milletimiz hamdolsun gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir.

Detaylar gelecek...

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Son Güncelleme: 06.04.2020 19:10
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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