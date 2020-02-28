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Erdoğan ile Trump İdlib hakkında görüştü; İlave adımlar atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan gerginliği ele aldılar ve bundan sonraki süreçte ileri adımların atılması için mutabık kaldılar. Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Merkel ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 21:58
Erdoğan ile Trump İdlib hakkında görüştü; İlave adımlar atılıyor

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Başkanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır." denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmelerinde, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit ettiler ve iki ülke arasındaki meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldılar. Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda da mutabık kaldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Merkel ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve Merkel'in, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınadığı, rejim ve destekçilerine de saldırılara son verme çağrısında bulunduğu aktarıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTrumpGörüşmeIdlib
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