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Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Rusya'dan Suriye'ye atağı

Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Suriye'deki askeri varlığını daha da güçlendirmek Rusya'dan bölgeye sevkiyat takviyesi yapıldı. Bölgeye, son olarak 5 savaş gemisi 12 uçak gönderdiği kaydedildi.

05 Mart 2020 Perşembe 13:35
Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Rusya'dan Suriye'ye atağı

İdlib bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleşecek görüşme öncesinde ise İdlib'deki gelişmeler masaya yatırılacak. 

Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Rusya elini daha da güçlendirmek için bir atak gerçekleştirdi ve Putin'in son 1 haftadır bölgeye savaş gemisi ve uçağı gönderdiği bildirildi. Erdoğan ile olası anlaşma öncesi karşısında daha güçlü görünmek için bir süredir faaliyet içinde olan Putin, son olarak bölgeye 5 savaş gemisi 12 askeri uçak gönderdiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu sevkiyatlarla İlgili resmi bri açıkalma yapmazken ismi açıklanmayan bir Türk yetkili Rusya'nın Türk hava sahası ve deniz yolları üzerinden gerçekleştirdiği bu sevkiyatlara herhangi bir engelleme getirme planlarının olmadığını söyledi. 

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin Türk ordusuna ve sivillere yönelik saldırıların ardından Türkiye, bu saldırılara çok sert cevap vermiş ve TSK unsurları ile birlikte bölgede "Bahar Kalkanı Operasyonu" başlatmıştı. Rusya'nın Suriye'de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib'deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bugün bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirecek.

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PutinCumhurbaşkanı ErdoğanGörüşmeIdlibMoskova
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