Erdoğan ve kabinesi bugün toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlamaları ve seyahat yasakları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden başkanlık edeceği kabine toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden koronavirüs tedbirleri ile ilgili önemli kararlar çıkması beklenirken tüm vatandaşların gözü bugün bu toplantıdan çıkacak sonuçlara kilitlendi.

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda "Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi?" soruları yanıt bulurken koronavirüs salgınına yönelik alınan diğer tedbirler de tekrar değerelendirmeye alınacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı daha önce alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Söz konusu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanırken olumsuz durumlarla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yasaklar devam edip etmeyeceği değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı göz önüne alınarak bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi bekleniyor.

"NİKAH SALONLARI, PİKNİK ALANLARI, RESTORANLARIN AÇILIŞ TARİHİ"

11 Mayıs tarhinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte berberler, kuaförler ve AVM'ler kapılarını vatandaşlara açmıştı. Son kabine toplantısında ise nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da tekrar gözden geçirilmesi bekleniyor. Değerlendirilen durumlar sonrasında ise nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Yine toplantıda çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği belirtildi.