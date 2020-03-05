Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Görüşmeden ilk açıklamalar

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeler sonrasında bölgedeki durumu değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya geldiler. Tüm Dünyanın gözünün bu toplantıda olduğu görüşme saat 14.05'te başladı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

İki lider görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri Putin ise konuşmasında "Suriye'de hayatlarını yitiren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse, Suriye askerleri de dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı." ifadelerine yer verdi.

İki devlet liderinin toplantısında, basına açık olarak yapılan bölümünde Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde İdlib'de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı..

Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize takılabilirler. Teşekkür ediyorum.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise basına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz..

Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.."

Toplantının detayları ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtilen Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.