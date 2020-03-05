betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111815
ALTIN
325.851
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.8987
EURO
6.8189

Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Görüşmeden ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sona erdi. İki liderin Moskova'da saat 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Dünyanın gözünün bu toplantıda olduğu görüşmede basına açık olan kısmında ilk açıklamalar yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 17:46
Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Görüşmeden ilk açıklamalar

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeler sonrasında bölgedeki durumu değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya geldiler. Tüm Dünyanın gözünün bu toplantıda olduğu görüşme saat 14.05'te başladı ve yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

İki lider görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Rusya lideri Putin ise konuşmasında "Suriye'de hayatlarını yitiren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse, Suriye askerleri de dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi!

İki devlet liderinin toplantısında, basına açık olarak yapılan bölümünde Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde İdlib'de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı..

Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize takılabilirler. Teşekkür ediyorum.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise basına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz..

Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.."

Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi!

Toplantının detayları ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtilen Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanPutinGörüşmeIdlibMoskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı Gül, CHP'li Öztoç hakkında fezlekenin Meclise sunulduğunu açıkladı
Adalet Bakanı Gül, CHP'li Öztoç hakkında fezlekenin Meclise sunulduğunu açıkladı
İdlib'den acı haber geldi! Saldırıda yaralanan asker hastanede şehit düştü
İdlib'den acı haber geldi! Saldırıda yaralanan asker hastanede şehit düştü
Tereyağı makinesinde bir anlık dalgınlık koluna mal oldu!
Tereyağı makinesinde bir anlık dalgınlık koluna mal oldu!
Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!
Kocaeli’de öğrenci servisi kaza yaptı; Çok sayıda yaralı var!
Üsküdar'da öfkeli koca dehşeti! Boşanma davaları devam eden eşini bıçakladı
Üsküdar'da öfkeli koca dehşeti! Boşanma davaları devam eden eşini bıçakladı
İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!
İçişleri Bakanı Soylu'yu öfkelendiren soru!

Popüler Haberler

Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Günlük burç yorumları 6 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Balık yağı nelere iyi gelir? Balık yağının faydaları nedir?
Damar sertliği hastalığı nedenleri ve belirtileri nelerdir? Damar sertliği nasıl anlaşılır?
Rüyada para görmek ne demektir? Rüyada bozuk para yada kağıt para görmenin anlamı, yorumu ve tabiri
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Halkbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Devlet destekli 30 bin TL hibe ödemeli konut hesabı başvuru şartları
Hizmetçiler dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hizmetçiler dizisi tekrar bölümleri günü ve saati
SİHA nedir? SİHA (Silahlı insansız hava aracı) üreticisi kimdir? İHA ve SİHA'ların önemi ve işlevleri
Taksim Meydanı tasarım proje yarışmasının detayları yayınlandı
2020 Mart ayı kira artışı zam oranı belli oldu! Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapacak?
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Mart 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu! İşkur ile 11 ilde bekçi alımı yapılacak
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.