Eren Erdem'e kötü haber! Yargıtay cezanın onanmasını istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık tarihlerinde başlattığı darbe girişimi sırasında, yasa dışı ses kayıtlarının servis edilmesi sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında o dönem dava açılmıştı. Eren Erdem, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan hakkında açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin verdiği karar sonrası temyize giden dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırladı ve temyiz istemini görüşeceği yer olan Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, sanık Eren Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edilirken dosyayla ilgili son kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi verileceği kaydedildi.

"ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUM”

Söz konusu Yargıtay kararı sonrası konuyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaşan Eren Erdem, savcılığın talebine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Sadece bir ‘gizli tanık’ ifadesiyle açılan ve duruşmada gizli tanığın; ‘hükümet bana Eren Erdem'e iftira atmayı telkin etti, Mustafa Varank'ın adamı savcıyı ayarladı” demesiyle çöken davada Yargıtay savcısı onama istemiş. Normaldir, konuşmaya; adaleti savunmaya devam ediyorum.."

Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil ise, Yargıtay'ın kararı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı ve açıklamasında söz konusu talebin 2 ay önce tebliğ edildiğini ve kendilerinin de 1 buçuk ay önce tebligata itiraz ettiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Cingil, açıklamasında "Bugün ilk olarak hükümete yakın yayın organlarında çıkan ‘Eren Erdem hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama istedi’ haberleri 2 ay önce tarafımıza tebliğ edilen ve 1 buçuk önce de cevap verilen tebliğname ile ilgilidir. O tarihlerde bu konu gündemde de yer almıştır." ifadelerini kullandı.