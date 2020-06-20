Eritre'de gözaltına alınıp 3 ay alıkonulan 3 Türk denizci serbest kaldı

Tekneyle dünya turu yaptığı sırada Eritre’de gözaltına alınan ve 3 ayı aşkın süredir ülkede alıkonulan 3 Türk denizci yapılan girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ile Erman Lütfü Atamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla serbest kaldı.

‘’25 Nisan tarihinden beri ilk defa konuştuk.’’

Kaptan Ekmekçioğlu’nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu, eşinin kendisini arayıp serbest bırakıldığını söylediğini aktardı.

Denizcilerin tekneyle Cibuti’ye gittikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Şeyda Ekmekçioğlu, eşiyle de ilk defa 25 Nisan’dan bu yana konuştuğunu belirtti. Sesinin iyi geldiğini ve Eritre’de kendilerine iyi davranıldığını anlattığını kaydetti.

Dünya turu yaparken gözaltına alınmışlardı

Selim Ekmekçioğlu, emekli olmasını müteakip 2017’nin Eylül’ünde Murat Reis adındaki bir katamaran yelkenli tekneyle Türkiye’den açılıp dünya turuna başlamıştı. Ekmekçioğlu; Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu’nu aşmış ancak Mart ayında Sri Lanka’da Iğnak ile Atamer ile yoluna devam etmişti.

Maldivden Cibutiye’ye Mart sonunda ulaşabilen Türk denizciler COVID-19 nedeniyle limana yanaştırılmamış ve Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya’nın girişimleriyle erzak, su ve tüpgaz takviyesi yapılmıştı. Denizciler Eritre açığına geldiğinde yaktı ve gıdaları azalınca karaya yanaştı ancak askerler tekneye çıkıp denizcileri gözaltına aldı.