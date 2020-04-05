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Erkek arkadaşıyla kaçan kızı babası tekrar eve kabul etmedi!

Antalya'da evden kaçan 16 yaşındaki Kübra D isimli öğrenci erkek arkadaşı S.K ile birlikte aynı evde jandarma tarafından bulundu.Kız ailesine teslim edildi ancak Ailesinin tekrar kabul etmediği kız ,çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

05 Nisan 2020 Pazar 13:11
Erkek arkadaşıyla kaçan kızı babası tekrar eve kabul etmedi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Şenel D., çarşamba günü jandarmaya başvurarak, 16 yaşındaki kızı K.D.'nin evden kaçtığını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi. Şenel D., kızının erkek arkadaşı S.K.'nın yanına kaçmış olabileceğini veya birlikte kaçtıklarını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu S.K. ve K.D., berabaer dün Side Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren K.D., kendi rızasıyla geldiğini, kaçırma olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana da olumsuz durum yaşamadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de ifadesi alınan K.D., benzer sözleri söyledi.

Şenel D. de kızını kabul etmediğini belirtip, çocuk esirgeme yurduna verilmesini istedi. Babasının kabul etmediği K.D., Antalya'da çocukevine teslim edildi. K.D. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise K.D.'nin Antalya ÇİM'deki ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.

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Antakya
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