Erol Köse'den İbrahim Tatlıses'e tartışılacak açıklama: Kiralık mermiler kendisine döndü

Erol Köse, İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı son dakika açıklamalarında ünlü sanatçı ile 20 yıl çalıştığını dile getirerek kendisine daima ağabeylik yaptığını söyledi. Köse, lahmacun zincirini kendi fikri üzerine kurduğunu anlatarak otobüs ve gömlek işlerinden zarar ettiğini ve bu süreçte ünlü sanatçının kendisine haksızlık yaptığını ve yollarının ayrıldığını paylaştı.
‘’Seni haksızlığınla baş başa bırakıyorum.’’
‘’Kiralık mermiler bir gün kendisine döndü.’’
İbrahim Tatlıses’ın yaşadıklarının aldığı ahlardan kaynaklandığını söyleyen Erol Köse, onu vuran kişilerin geçmişte diyalog kurduğu adamlar olduğuna değindi. Köse, ünlü sanatçı için ‘’Ne oldu? Kiralık mermiler bir gün kendisine döndü.’’ diye tamamladı.
Son Güncelleme: 19.06.2020 18:16