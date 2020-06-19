Erol Köse'den İbrahim Tatlıses'e tartışılacak açıklama: Kiralık mermiler kendisine döndü

Erol Köse, İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı son dakika açıklamalarında ünlü sanatçı ile 20 yıl çalıştığını dile getirerek kendisine daima ağabeylik yaptığını söyledi. Köse, lahmacun zincirini kendi fikri üzerine kurduğunu anlatarak otobüs ve gömlek işlerinden zarar ettiğini ve bu süreçte ünlü sanatçının kendisine haksızlık yaptığını ve yollarının ayrıldığını paylaştı.

‘’Seni haksızlığınla baş başa bırakıyorum.’’

‘’Kiralık mermiler bir gün kendisine döndü.’’

Köse, Tatlıses’e ‘’Seni haksızlığınla baş başa bırakıyorum.’’ dediğini ve günü geldiğinde ricacı olacağını belirtti. İbrahim Tatlıses’in Kral TV, Star TV ve radyolarda da yasaklı olduğunu belirten Köse, araya ricacıların koyularak ‘’Benim yasağımı kaldır.’’ dediğini aktararak kendisi de iki albüm yapma sözü aldığını söyledi. İdoBay’ın kapatılmasıyla birlikte sanatçısı Ebru Yaşar’ı kendisine verdiğine vurgu yapan Köse, ona bir albüm yapıldığını ve sonra sanatçıyı vermemiş gibi dava açtığını söyleyerek ‘’Kızın hiçbir suçu yoktu. Yukarıda Allah var.’’ diye konuştu.

İbrahim Tatlıses’ın yaşadıklarının aldığı ahlardan kaynaklandığını söyleyen Erol Köse, onu vuran kişilerin geçmişte diyalog kurduğu adamlar olduğuna değindi. Köse, ünlü sanatçı için ‘’Ne oldu? Kiralık mermiler bir gün kendisine döndü.’’ diye tamamladı.