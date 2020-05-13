Erzincan'da jandarma minübüsüne EYP'li saldırı! 1 asker yaralı

Erzincan-Çağlayan kara yolu 27'nci kilometresinde, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) devriye gezen jandarma minibüsünün geçişi sırasında infilak etti. Karatuş Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, jandarma minibüsü patlamanın şiddetiyle yol dışına çıktı.

Patlama sırasında 1 askerin hafif yaralandığı bildirilirken ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu.nın hemen ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edilirken bomba uzmanları olay yerinde inceleme yaptılar. Diğer takviye ekipleri de bomba arama dedektörü köpeklerden destek alarak bölgede teröristlere yönelik bir operasyon başlattı.

Söz konusu olay ile ilgili Erzincan Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Erzincan merkeze bağlı Çağlayan beldesinde daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri personel yaralanmıştır. 13.05.2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla Merkez İlçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede Komando Timi, İstihbarat Unsuru, Drone Unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

