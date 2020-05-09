Erzincan'ın Kemaliye ilçesi 4 şiddetinde sallandı!

Erzincan'a bağlı kemaliye ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.41'de meydana gelen depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekşetiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada “Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde saat 18.41’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denilerek gelişmelerin takip edildiği belirtildi.