Erzincan'ın Kemaliye ilçesi 4 şiddetinde sallandı!

Erzincan'a bağlı kemaliye ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.41'de meydana gelen depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekşetiği kaydedildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yerin 7.52 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.41'de meydana gelen depremin şiddetini AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4,0 olarak duyurdu.
Erzincan'a bağlı kemaliye ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18.41'de meydana gelen depremin yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekşetiği kaydedildi.